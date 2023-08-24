Крушение самолета Пригожина: россияне приносят цветы к бывшему офису ЧВК Вагнера, в окнах здания зажгли свет в виде креста — фото 24 августа, 07:31 Цветы у офиса Вагнера (Фото:REUTERS/Anastasia Barashkova)

В среду, 23 августа, после сообщений о том, что разбился самолет, которым летел главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису Вагнера в Санкт-Петербурге.

Соответсвующие фото появились в социальных сетях.

На самом здании окна, в которых горит свет, образовали форму креста.

Фото: https://t.me/breakingmash

У здания повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг боевиков.

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Также люди несут цветы к дверям кафе Патриот, которое связывают с Пригожиным. Летом в этом кафе погиб пропагандист Владлен Татарский.

Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».