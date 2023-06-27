Бунт Пригожина. Подоляк объяснил, почему это не постановка, спрогнозировал новые беспорядки в России и раскрыл роль Лукашенко 27 июня, 13:51 NV Премиум Вагнеровцы выезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV объяснил, почему бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина не был постановкой, спрогнозировал новые беспорядки в России и раскрыл роль белорусского диктатора Александра Лукашенко, который якобы договорился о прекращении марша вагнеровцев на Москву.



На вопрос Radio NV о том, исключает ли он, что бунт Пригожина был постановкой, Подоляк ответил:

«Это я исключаю полностью, потому что был обнулен сам Путин. Вы же увидели, как он выглядит? Это не для нашего внутреннего рынка, а для российского внутреннего рынка, что он абсолютно трусливый человек, с которым не надо иметь никаких дел. Для внешнего рынка вообще ничтожно выглядит человек. Он звонит Токаеву, а тот говорит: это ваши внутренние дела, извините».

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