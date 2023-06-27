Почему жители Ростова радостно встречали вагнеровцев, которые только что убивали российских солдат — Бутусов 27 июня, 19:36 Боевики ЧВК Вагнера выезжают из Ростова-на-Дону вечером 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV объяснил, почему жители Ростова радостно встречали вагнеровцев, которые только что перед этим убивали российских солдат.

В эфире Radio NV Бутусов отметил, что эта ситуация показала «абсолютную внутреннюю слабость России», обществом которой так же легко манипулировать, как когда-то советскими гражданами.

Видео дня

«Оказывается, структура с хорошим пиаром в Telegram, они уничтожают прямо под Ростовом российских военнослужащих, захватывают военный штаб, аэродром Миллерово. И благодаря хорошему пиару тысячи россиян бросаются им на шеи, забрасывают цветами, при том читают в новостях одновременно, что вагнеровцы возле них убивают российских солдат. И все это нормально, в голове россиян абсолютно живет друг с другом, они любят Вагнер и прощают им даже убийства своих сограждан одновременно», — сказал журналист.

Он отметил, что демократическое украинское общество является гораздо более устойчивым фундаментом государства, чем авторитарное российское, «которое аплодирует тому, на кого укажут пальцем провластные силы, и может простить любое беззаконие, беспорядок, убийства, кровь, насилие, даже вокруг себя».

«Они подчиняются тому, кто сильнее. Кто к россиянам на танках приедет, того они будут славить, петь оды, фотографироваться, радостно выкладывать видео», — добавил Бутусов.

Вечером 24 июня в Сети появились многочисленные фото и видео, на которых вагнеровцы сворачивают осаду штаба Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону и покидают город. Их, как и Евгения Пригожина, жители Ростова провожали восторженными криками, скандируя «Вагнер! Вагнер!».

Аналитики Института изучения войны обратили особое внимание на эти картины. Они подчеркнули, что ростовчане фактически не выступили против захвата города вагнеровцами, а в некоторых случаях «тепло поприветствовали» пригожинскую ЧВК — то есть, хотя и не продемонстрировали прямой оппозиции Владимиру Путину, но, по меньшей мере, «приняли» действия сил Пригожина. ISW упомянул эти сцены в длинном списке унизительных для Кремля картин мятежа — от речи, с которой пришлось выступить диктатору, до смехотворного положения российских регулярных сил, в которое их поставил марш вагнеровцев на Москву.

