«Как в детективных фильмах». Почему Пригожин критикует Путина: Политолог назвал возможную причину 18 апреля, 18:40 Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (в центре) посоветовал Путину закончить войну (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV объяснил, почему владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин критикует российского диктатора Владимира Путина.

В эфире Radio NV Кошель отметил, что Пригожин «ищет себе нишу определенного правдолюба, заявляя о том, что войну нужно кончать».

«Он заявил о том, что "нужно вгрызться костями" или "ногтями" в оккупированные территории, дальше не идти, и войну нужно заканчивать. Заявление было несколько дней назад. И позже российская пропаганда пыталась ее опровергнуть, что, мол, он этого не говорил, он говорил в общих словах, высказывал свое мнение. Я читал первоисточники. Это заявление, которое фактически жестко критиковало российское политическое руководство, то есть Путина», – рассказал политолог.

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Он отметил, что это серьезные и опасные политические игры, потому что в России сегодня критиковать Путина никто не может.

«Я не исключаю даже то, что это как в старых детективных фильмах: один из героев должен перейти определенные пределы для того, чтобы его смерть была очень сложной, очень невыгодной для власти. Возможно, Пригожин тоже пересмотрел старое кино и понимает, что этот выход за пределы — критика Путина, непозволительные вещи — дадут ему определенную защиту, чтобы его физическое уничтожение было сложным, поскольку все это могут связать и с политическими заявлениями, с критикой руководства, с другим. Такой сценарий тоже не исключен. Потому что примитивно мыслящих людей нужно тоже рассматривать по примитивным сценариям», — сказал Кошель.

14 апреля Пригожин посоветовал Путину «поставить жирную точку» в войне против Украины.

«Идеальный вариант», по его мнению, «объявить об окончании СВО», сообщить о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала.

Пригожин фантазирует о том, что российским оккупантам якобы удалось «уничтожить большую часть активного мужского населения Украины и запугать другую ее часть». Не упоминая об успешном стремительном контрнаступлении защитников Украины в 2022 году, колоссальные потери и отсутствие продвижения войск страны-агрессора, олигарх пишет, что Россия «отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор во [временно оккупированный] Крым». Он утверждает, что теперь оккупантам якобы остается только «намертво закрепиться на тех территориях, которые уже есть».

