«Мы пришли спасать». Террорист Пригожин циничной ложью отреагировал на информацию об убийствах детей своими наемниками 17 апреля, 21:44 Пригожин в комментарии пытался оправдать своих боевиков (Фото:zerkalo_io/Twitter)

Террорист Евгений Пригожин прокомментировал расследование Gulagu.net, в котором его наемники признались в массовых убийствах гражданских.

Пригожин заявил, что "еще пока нет возможности" полностью посмотреть интервью бывших заключенных из ЧВК Вагнера, но сразу цинично солгал относительно целей своих наемников.

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"По поводу расстрелов детей - конечно же никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", - заявил Пригожин.

Он также отметил, что эта информация "не повредит его карьере, которой нет".

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Ранее бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина.

В частности, о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных и т.д.