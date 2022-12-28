«Эротические фантазии». Пригожин отреагировал на сумасшедшие «предсказания» Медведева на 2023 год 28 декабря, 17:09 Основатель ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:t.me/Prigozhin_hat)

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, комментируя сумасшедшие «предсказания» заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, назвал их «эротическими фантазиями».

Об этом говорится в Telegram Пригожина.

«Да, я ознакомился с „прогнозами“ и не могу никак прокомментировать эротические фантазии», — сказал он.

По его словам, «любая фантазия имеет место».

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«Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются», — сказал он.

Медведев прогнозирует «поглощение Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов», а также «войну между Францией и Четвертым Рейхом» и «разделение Европы, включая новый раздел Польши».

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.