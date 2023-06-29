Будет угрожать Украине больше. Российское общество стремительно радикализируется и может стать по-настоящему фашистским — Портников 29 июня, 18:00 Сторонник ЧВК Вагнера с его флагами в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Политический обозреватель Виталий Портников в интервью Radio NV заявил, что российское общество стремительно радикализируется и может стать по-настоящему фашистским и значительно более опасным для Украины.

«О российском обществе мы все прекрасно понимаем. Создана почва к фашизации этого общества. Отношение к Пригожину говорит о том, что любой „марш на Рим “, имею в виду настоящий, если сравнить с маршем на Рим Бенито Муссолини, может торжествовать, и мы в результате получим гораздо более опасную и агрессивную Россию по сравнению с той, с которой рядом находимся сегодня. Это будет Россия идеологических фашистов и уголовников, а не Россия чекистов, эта Россия будет угрожать существованию Украины и ее стабильности в тысячи раз больше, чем современная», — заявил Портников в эфире Radio NV.

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Публицист подчеркнул, что российское общество стремительно радикализируется, и «популистские лозунги „бей богатых, они все грабители и коррупционеры“» могут привести к торжеству настоящего фашизма.

Он также не исключил, что руководителем фашистского режима в России может стать российский диктатор Владимир Путин, но с другим окружением.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV говорил, что жители Ростова радостно приветствовали вагнеровцев, которые перед этим убивали российских военных, потому что российским обществом так же легко манипулировать, как когда-то советскими гражданами.

"Они подчиняются тому, кто сильнее. Кто к россиянам на танках приедет, того они будут славить, петь оды, фотографироваться, радостно выкладывать видео", — добавил Бутусов.

Вечером 24 июня в Сети появились многочисленные фото и видео, на которых вагнеровцы сворачивают осаду штаба Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону и покидают город. Их, как и Евгения Пригожина, жители Ростова провожали восторженными криками, скандируя «Вагнер! Вагнер!».

Аналитики Института изучения войны обратили особое внимание на эти картины. Они подчеркнули, что ростовчане фактически не выступили против захвата города вагнеровцами, а в некоторых случаях «тепло поприветствовали» пригожинскую ЧВК — то есть, хотя и не продемонстрировали прямой оппозиции Владимиру Путину, но, по меньшей мере, «приняли» действия сил Пригожина. ISW упомянул эти сцены в длинном списке унизительных для Кремля картин мятежа — от речи, с которой пришлось выступить диктатору, до смехотворного положения российских регулярных сил, в которое их поставил марш вагнеровцев на Москву.