Вагнер Центр указывает на то, что Пригожин создает свою параллельную империю — израильский офицер 8 ноября, 19:42 Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербкрге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ прокомментировал открытие в Санкт-Петербурге Вагнер Центра.

«Группа Вагнера по факту — это и есть параллельная армия, безо всяких их центров и других шарашек. Открытие таких структур, как этот Вагнер Центр, указывает на то, что Пригожин создает свою параллельную империю», — сказал Левин Радио НВ.

Видео дня

По его словам, возможности «повара» Путина Евгения Пригожина шире, чем у ограниченного Чечней Рамзана Кадырова.

«Пригожин никак не ограничен, он может поехать в любую тюрьму, набирать там людей, он может создавать свои фронта, линии. Сейчас Пригожин занимается тем, что организовывает так называемое ополчение в Курской и Белгородской областях, где тоже строятся укрепления, якобы кто-то — не знаю, Украина или НАТО, или силы всего мира — собираются там наступать, на территории самой России. Неизвестно, что у них в головах», — рассказал военный эксперт.

Левин считает, что у Пригожина есть возможность мобилизовать людей, наладить связи, возможность, в конечном итоге, показать какие-то результаты, например, захватить какой-нибудь населенный пункт.

«Их нужно рассматривать отдельно от ВС РФ, они не подчиняются Министерству обороны. Фактически у Кремля есть две армии, есть ВС РФ, а есть пригожинская контора. Очевидно, что это не частная военная компания. ЧВК — это немножко другое. Поэтому более правильно говорить группа Вагнера», — отметил израильский офицер.

4 ноября в Санкт-Петербурге открыли ЧВК Вагнер Центр, связанный со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, также известного как «повара Путина».

РосСМИ сообщали, что ЧВК Вагнера начала набирать «ополченцев» в двух приграничных с Украиной областях для якобы их «защиты». До этого она вербовала наемников среди заключенных, в том числе с ВИЧ и гепатитом.