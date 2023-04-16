«На него есть тонны компромата». Кремль не позволит стать политиком «человеку по особым поручениям Путина» Пригожину — расследователь из РФ 16 апреля, 15:37 NV Премиум Глава группы Вагнера Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается занять позицию одного из лидеров рассерженных патриотов в РФ, считает российский журналист-расследователь Андрей Захаров.

Но он не верит, что Пригожин может стать влиятельным политиком, например, возглавив какую-то партию.

«Я не верю, что Кремль может сделать на него ставку. Это он пытается искать какие-то лазейки, потому что все эти акторы [в РФ] отчасти самостоятельны в своих действиях. <...> Есть Пригожин, за которым стоят Ковальчуки. Ковальчук — это друг Путина. <...> Во-первых, [Пригожин] отчасти сам самостоятельный. Во-вторых, Кремль может какие-то вещи тестировать в преддверии выборов. <...> Никогда, никто не допустит этих людей до реальной власти. Это первое. И самой главной должностью Пригожина останется — человек по особым поручениям Путина», — объяснил Захаров в эфире Radio NV.

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Также журналист рассказал, почему Пригожина не любят силовики.

«У Пригожина слишком много врагов. И враги у него появились гораздо раньше, еще до полномасштабной войны. <...> Его силовики не сильно любят. И полномасштабная война не сильно добавила любви, потому что „человек разъезжает по колониям и забирает заключенных, которых мы сажали“. В этом смысле на него есть тонны компромата. Последнее время утечек стало больше», — добавил Захаров.

Ранее Пригожин заявил, что считает, что страна-террорист Россия должна «поставить жирную точку» в полномасштабной войне против Украины, которую пропагандисты и российский режим называют «СВО».