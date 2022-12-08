Возвышение Пригожина. Бывший российский топ-чиновник раскрывает схему финансирования ЧВК Вагнера и работы экономики РФ после вторжения 8 декабря, 07:57 Эксклюзив НВ Сергей Алексашенко ранее был первым заместителем главы правления российского Центробанка, однако впоследствии уехал из России (Фото:НВ)

Совокупные расходы России на оборону и военные нужды достигли рекордного показателя за все время после распада СССР, однако такой переход ее экономики на «военные рельсы» далек от принципов снабжения советской армии в годы Второй мировой.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал Сергей Алексашенко, бывший замминистра финансов РФ и экс-первый заместитель главы правления российского Центробанка. Алексашенко, который сейчас проживает в Вашингтоне, в разговоре с Алексеем Тарасовым объяснил, почему и как растет влияние Евгения Пригожина, а также что означает для российской экономики попытка перевести ее на «военный» режим.



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— Были заявления о том, что Россия переводит свою экономику на военные рельсы. Видите ли вы, как это происходит, что именно меняется в российской экономике?

— Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а в каждом заявлении правительственного чиновника что-то правда, а что-то приукрашено — или просто красивые слова. То, что Россия ввязалась в полномасштабную войну, сейчас не скрывается даже российскими пропагандистами. И все разговоры о том, что мы Украину шапками закидаем и за две недели закончим «специальную операцию» — понятно, что это все уже осталось в далеком прошлом. И чем дольше идут боевые действия, тем больше и правительство, и Кремль понимают, что экономика должна работать в режиме пушки вместо масла. Но это не означает, что сегодня российская экономика или Россия находится в состоянии Советского Союза образца Великой отечественной войны, когда «все для фронта, все для победы» и гражданский сектор экономики практически сжался только для производства продовольствия и его распределения по карточкам. Российская экономика сегодня устроена немножко по-другому, и боевые действия идут в основном на территории Украины, российская территория страдает не очень сильно. Только в самой приграничной области российских компаний, предприятий касается все это дело — да и то слегка. Поэтому задача перестроить вообще всю экономику по образцу Второй мировой войны, конечно, не стоит.

Но вместе с этим мы видим, что правительство принимает дополнительные решения. Принимаются законы, постановления, перераспределяются бюджетные средства, которые направляют на войну все больше и больше. Один из признаков такой перестройки экономики можно ярко увидеть в бюджете. Россия претендует на то, что это демократическое государство, что она живет по законам, по Конституции, и утверждение бюджета является прерогативой парламента. Но в этом году правительство увеличило расходы бюджета на 5% без какого-либо согласования с парламентом, и при этом военные расходы — то есть прямые расходы, которые идут по статье «национальная оборона» — увеличены почти в полтора раза. Это означает, что больше полутора триллионов рублей правительство направило дополнительно на военные расходы. Много это или мало? Знаете, как смотреть: стакан наполовину пуст или наполовину полон. Полтора триллиона — это чуть больше 5% расходов бюджета. А в целом из расходов бюджета (будет, наверное, 29 триллионов) — это примерно одна шестая часть идет на статью «национальная оборона».

Но это не все, потому что дальше мы видим, что российское правительство увеличило так называемые общегосударственные расходы. Обычно это содержание министерств и ведомств, судебной системы, следственных органов и т. д. Но понятно, что увеличение этих расходов на 60% тоже как-то связано с теми затратами, которые Россия пытается финансировать для удержания оккупированных территорий. Дальше мы видим увеличение расходов на правоохранительные органы. Не секрет, что то, что называется в России Росгвардия, принимает активное участие в удержании оккупированных территорий. Когда мы все это дело суммируем, то мы видим, что в этом году Россия направляет на военные расходы в широком смысле слова примерно 5% ВВП. Это исторический рекорд за все время после Советского Союза, начиная с 1992 года. До этого максимальным уровнем был уровень 2016 года, когда было 4% ВВП, но там была игра статистикой, потому что на этот год Министерство финансов свело воедино погашение всех кредитов, которые давали банки. В принципе где-то больше 3,7% Россия никогда на оборону не тратила.

Вот мы видим, что финансовые ресурсы идут на финансирование войны, поэтому оно таким образом устроено. Куда ты ни посмотришь, видишь, что здесь немножечко, там немножечко, ну вот так вот и выглядит российская перестройка экономики на военные рельсы.

— Мы видим усиление фигуры Евгения Пригожина. Помним, что его называли поваром Путина, что он просто питерский бизнесмен, но также «основатель», как он себя называет, частной военной компании Вагнер. Сейчас у этой ЧВК уже есть какое-то здание в Питере, Вагнер-центр, сообщается, что Пригожин организовывает некий центр подготовки ополченцев, собирается строить линии обороны и т. д. А понимаем ли мы, как это оплачивается? Очевидно, что это никакая не ЧВК. Это он из кармана Минобороны РФ берет? И что означает противостояние этой структуры Пригожина с Шойгу и Министерством обороны для экономики?

— Начнем с того, что Пригожин — это преступник, который даже по действующим российским законам нарушает несколько статей уголовного кодекса. Это и наемничество, и незаконное владение оружием, и создание вооруженных формирований, убийство людей и т. д. Чтобы мы понимали, что речь идет о человеке, которого любой суд, рассмотрев доказательства, признает преступником с пожизненным сроком заключения. Не должно быть никаких иллюзий относительно того, что это за человек. Почему Пригожин стал таким популярным? Здесь две стороны медали: с одной стороны, слава Богу, мы увидели, что российская армия отнюдь не такая боеспособная, отнюдь не подготовленная к ведению боевых действий, и в общем это совсем даже не вторая армия мира по своей силе. Проблем разного типа и с военной моралью, и со снабжением, с умением вести боевые действия в российской армии, что называется, выше крыши. И эти девять месяцев войны показали, что до уровня понимания современной войны, до уровня готовности вести боевые действия российской армии еще очень далеко.

И на этом фоне, конечно, [выделяется] Пригожин, создавший свою маленькую частную армию. Что мы знаем? Порядка 20 тысяч человек — две дивизии советского стандарта — вот их он оттренировал. Это, наверное, не должно быть большим удивлением, потому что в тех же Соединенных Штатах Америки частные военные компании зачастую лучше оттренированы и лучше выполняют отдельные виды боевых задач, хотя американская армия подготовлена гораздо лучше, чем российская. И всевозможные иностранные легионы во Франции и пр., есть такие в разных странах мира частные компании, деятельность которых разрешается законом. Там они работают без нарушения закона и зачастую выступают как контракторы, подрядчики для выполнения задач, которые ставит перед ними правительство или министерство обороны.

Почему Пригожин стал таким популярным? Это хороший вопрос, который, наверное, нужно рассматривать с точки зрения российской пропаганды. Ведь при всех разговорах, которые Кириенко, замглавы кремлевской администрации, пытается вести (что эта война отечественная, мы защищаем рубежи нашей родины) и поднять какой-то дух патриотизма… Если вы посмотрите на информационное освещение войны со стороны кремлевских телеканалов, новостных лент, медиа, то вы увидите, что эта война какая-то обезличенная, там нет людей. Там есть какие-то, по словам российского Минобороны, успехи, продвижения, кто-то чего-то захватывает, но там нет ни Александра Матросова, ни Гастелло, ни полководцев, ничего. И все, что мы знаем, — это генерал Суровикин, который раз в месяц появляется на телеэкране, что-то такое страшное произносит и опять исчезает. Но свято место пусто не бывает и мне кажется, что Пригожин — как человек, который хочет накачать себе имидж, являясь представителем «ястребов» в российской путинской политической элите, — пользуется этой возможностью. Он пытается показать, что в России около Путина, в непосредственном приближении к нему есть люди, которые выступают за гораздо более агрессивную политику, гораздо более жесткую внешнюю политику. И по оценкам экспертов, это альянс Золотов-Кадыров-Пригожин, это те люди, на фоне которых Путин и Шойгу смотрятся, конечно, если не «голубями», то какими-то центристами.

Можно, конечно, говорить о том, что Шойгу не очень хочет или не очень умеет руководить армией, что он хочет держаться подальше, что его вообще не подпускают к войскам. Но мне кажется, что основное объяснение нужно искать в двух вещах: первое — это то, что на фоне небоеспособной российской армии пригожинская ЧВК действительно выглядит более солидно. И второе — информационное возвышение Пригожина — это то пространство, которое ему добровольно отдала кремлевская пропаганда.

— А если говорить о деньгах, об экономике — мы же точно отдаем себе отчет, что Министерство обороны и сам Шойгу очень успешно эти бюджеты пилил. И сейчас, когда речь идет именно о деньгах, мы помним, что Пригожин в самом начале этого широкомасштабного вторжения России в Украину, как сообщалось, очень сильно переживал, бегал по кабинетам, почему его туда не привлекают, и в большей степени говорили о деньгах. Можно ли оценить этот аспект, что там происходит? Возможно ли его оценить снаружи?

— Я думаю, что снаружи оценить это невозможно. Подозреваю, что основное финансирование Пригожина идет вне рамок российского бюджета. Например, мы помним, что когда ЧВК Вагнер воевала в Сирии, Пригожину отдали нефтяные месторождения, на которых он что-то заработал, у него были какие-то лицензии на полезные ископаемые в Африке. Опять же, до недавнего времени у Пригожина был большой контракт на продовольственное обеспечение российской армии, он и являлся поставщиком продуктов питания для Министерства обороны и на этом, естественно, тоже что-то зарабатывал. Но думаю, что все-таки основное финансирование идет за счет того, что в России получило название «бассейн» — денежный пул, мешки, которые наполняются по приказу Кремля. Мы видели это на примере известного виолончелиста Ролдугина. Или те схемы, которыми занималась Тройка Диалог, когда переводила деньги в пользу государственных компаний. Или расследование Навального о дворце Путина в Геленджике, когда там было показано, как государственные компании финансируют частные проекты. Это, я думаю, все проходит мимо бюджета, и реальную картину, во что обходится содержание ЧВК, наверное, знает только сам Пригожин, и это мы узнаем только позже. Думаю, что это вещи, сопоставимые с российской армией с коэффициентом 1,5.

— Мы видим, что отдельным источником пополнения ЧВК Вагнер являются непосредственно колонии. Уверен, вы тоже сталкивались с такой оценкой, что в числе прочего таким образом Пригожин решает проблемы для российского бюджета, для российской пенитенциарной системы, уничтожая зеков. В том смысле, что не нужно их кормить, содержать. Может ли это быть экономической стратегией в этом плане?

— Мне кажется, что это уже сильно конспирологическая история, я бы к ней серьезно не относился. Мне кажется, что попытки Пригожина найти себе участников, соподельников среди уголовников, осужденных за тяжкие преступления, просто лишний раз подчеркивают, насколько «популярной» является эта война в России. Что даже 10−15 тысяч добровольцев, которых Пригожин навербовал в российских колониях — столько людей не хотят добровольно отправляться на войну. Вот об этом надо говорить. Что касается сокращения расходов на содержание заключенных, где-то в 2010 году в России было без малого 1 млн заключенных, 900 с чем-то тысяч. В то время в России был президентом, как по нынешним стандартам, достаточно вменяемый либеральный человек, которого звали Дмитрий Медведев. Им были приняты некоторые решения, которые привели к тому, что на начало 2022 года количество заключенных в России сократилось примерно до 600 тысяч. Я могу ошибаться на десятки тысяч в одну и другую сторону. Но около 600 тысяч. Без войн, без Пригожина российское государство сократило расходы на содержание заключенных очень даже существенно, просто сократив их численность. Я думаю, что здесь резерв у российских властей еще огромный. В моем понимании, еще половину российских заключенных можно было смело выпускать, потому что они не совершили никаких тяжких преступлений и делать им в тюрьме нечего. Так вот, на фоне этих 600 тысяч заключенных, 10 тыс. [завербованных] — мы с вами понимаем, это настолько мизерная величина, что отряд не заметит потери бойца, и это на расходах бюджета никак не скажется. Я бы эту теорию всерьез не стал рассматривать.

— Были еще две важные новости. Первую сообщила Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю: речь шла о том, что якобы Россия якобы готова вывести свои войска из временно оккупированного Энергодара, в т. ч. с ЗАЭС, в обмен на гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. Вторую сообщало агентство Reuters: они писали о том, представители Украины и РФ встретились в Арабских Эмиратах и обсуждали возможность обмена военнопленными. И якобы Россия выдвигала как условие то, чтобы возобновили поставки российского аммиака через украинский участок трубопровода Тольятти — Одесса. Действительно ли с точки зрения экономики России так важно, чтобы аммиак, нефть и газ шли через территорию Украины? Или это больше решение идеологического толка, потому что потом можно будет дискредитировать Украину: мол, смотрите, мы спокойно через их территорию пропускаем нефть, газ, аммиак, на этом зарабатываем, давайте валить этого Зеленского?

— Давайте начнем с того, что мы хорошо понимаем: какие-то контакты между украинскими и российскими властями идут. Но если бы контактов не было, то не было бы обмена военнопленными, не было бы обмена телами погибших. поэтому относиться к этому нужно достаточно с пониманием — не скажу спокойно, потому что во время войны хотелось бы, чтобы общение было не на фоне войны. Но тем не менее контакты идут. Какие условия там выдвигаются с обеих сторон, мы не знаем, на какие условия страны соглашаются, мы тоже не знаем. И мы можем только догадываться.

Могут ли Россия и Украина вести более широкие переговоры, например, обмен Запорожской АЭС на бесперебойные поставки нефти, газа и аммиака? Наверное, могут, но мне кажется, что пока мало что об этом свидетельствует. Ситуация с аммиаком для меня выглядела более чем сомнительной. У меня возникло много вопросов, потому что, к сожалению, украинские власти никак не прокомментировали это решение. Просто заявили, что аммиак будет качаться, и российский бизнесмен, который очень близок к Кремлю, «отжал» с помощью государства это «замечательное» предприятие Тольяти Азот — замечательное в том плане, что это такая кэш-машина, машина по печатанию денег. Получаешь газ, производишь аммиак, продаешь на экспорт и свои 2% в день (там не 2%, конечно, а гораздо больше) имеешь.

Никаких комментариев, никаких объяснений я не услышал и это меня сильно насторожило. Потому что я не люблю такие сделки, когда очевидно, что Россия получает какой-то бенефит, а что получает Украина — не очень понятно. Я обратился за комментарием или сделал «звонок другу» — человеку, который некоторое время назад был очень высокопоставленной фигурой в украинской властной структуре. Он мне «продал» такую версию, которую я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, делюсь с вами. Решение о прокачке российского аммиака в Одессу — это часть зерновой сделки, потому что аммиак используется для производства азотных удобрений. И в рамках зерновой сделки Украина пообещала, что этот аммиак будет вывозиться, чтобы не усугублять продовольственный кризис в мире, потому что и так были перебои с поставками удобрений в 2022 году. Если все это дело продлится на 2023 год, то проблема продовольственной безопасности во всем мире может только усилиться. Соответственно, Украина выполняет свои, как мне сказали, обязательства перед международными партнерами. Можно этой версии верить, можно не верить, но повторю, что в любом случае это такая откровенная неудача украинского пиара, государственного пиара — не объяснить, почему, для чего была эта сделка, почему Украина пошла на это решение. Это очевидная недоработка Офиса президента.

— Мы знаем, что нас слушают в Офисе президента. Возможно, они после нашего с вами разговора это прокомментируют. Сергей, благодарю вас за аналитику, спасибо за разговор!