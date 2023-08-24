«Не в отсеке шасси». Основная версия крушения самолета Пригожина — взрыв бомбы на борту — росСМИ 24 августа, 16:14 Место падения самолета Пригожина, 23 августа 2023 года (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Основная версия крушения самолета хозяина террористической группировки ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — «взрыв бомбы» на борту, утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в четверг, 24 августа.

По словам собеседников Baza, версия о том, что самолет сбила ПВО, «не приоритетна» — эксперты считают, что на деталях разбившегося самолета мало повреждений от шрапнели. Они также обратили внимание, что на видео с моментом падения самолета в небе не было инверсионных следов ракеты.



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Как утверждает канал, взрыв мог произойти в сервисном отсеке в районе хвостовой части самолета, обломки которой нашли в нескольких километрах от фюзеляжа. Из этого отсека также есть доступ к туалету. Киль бизнес-джета, пишет Baza, почти не поврежден.

«По мнению следователей, бомба вряд ли была установлена в отсек шасси: рядом расположены топливные баки и при детонировании самодельного взрывного устройства в этом месте самолет был бы объят огнем уже при падении», — сказано в сообщении.

Baza также пишет, что на борту могло быть два взрывных устройства на случай, если одно не сработает. По информации канала, сейчас «следствие» устанавливает, у кого был допуск к самолету, просматривает видео с камер в аэропорту и опрашивает техников. Источники утверждают, что «следователей» особенно интересовали возможные новые сотрудники.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин 23 августа вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту. Пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».