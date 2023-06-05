Пригожин не захотел отдать российского подполковника Легиону Свобода России в обмен на пленных военных РФ

5 июня, 17:51
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Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь террористической группировки ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ответил отказом на предложение Легиона Свобода России обменять российского подполковника на группу пленных военных РФ.

Ответ Пригожина опубликовала его пресс-служба.

«По поводу обмена. Подполковник 72-й бригады, он не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы», — заявил он.

Видео дня

Ранее пресс-службе Пригожина опубликовала видео допроса якобы пленного Романа Веневитина — командира 72-й мотострелковой бригады страны-агрессора. На видео российский подполковник утверждает, что приказал разоружить группу быстрого реагирования «вагнеровцев» и пьяным обстрелял машину, в которой были террористы.

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1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.

Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.

Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных. Бойцы заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евгений Пригожин Легион Свобода России

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