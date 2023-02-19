Формальные связи с Кремлем более выгодны. Кадыров не поддержал Пригожина в новой информационной кампании против Минобороны РФ — ISW 19 февраля, 07:30 Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov/File Photo)

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отверг предложения владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России, предполагая, что она может не восстановить влияние «повара Путина».

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны ( SW) по итогам 18 февраля.

По данным аналитиков, Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного российским диктатором Владимиром Путиным, и что у чеченских боевых офицеров отличные и хорошо скоординированные отношения с Минобороны РФ.

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«Поддержка Кадыровым Минобороны России была высказана после попытки Пригожина привлечь его к своим союзникам из-за разрекламированного визита к раненному командиру спецподразделения Ахмат 16 февраля», — говорится в сообщении.

В ISW предположили, что Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Минобороны РФ, заявив 18 февраля, что ПИК Вагнера не подчиняется МО РФ и "не имеет никакого отношения к российской армии".

В Институте назвали примечательным разное отношение Пригожина и Кадырова к МО РФ, поскольку в октябре 2022 года Пригожин использовал критику Кадырова в адрес российских военных.

«Глава Чечни, вероятно, отказался присоединиться к новой информационной атаке Пригожина на Минобороны, потому что его формальные связи с Кремлем и должность в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным», — пояснили эксперты ISW.

Аналитики прогнозируют, что Пригожин пытается завербовать ультранационалистических деятелей в Кремле и российских блоггеров для поддержки его стремления к власти в России, но, вероятно, обнаружит, что те, кто связан с Кремлем, могут отвлечься от него.

По данным украинской разведки, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу усугубляет конфликт с ПИК Вагнера. Он намеренно не упоминает их участие в боевых действиях и приписывает "успехи" только себе.