ГУР: Пригожин не руководит штабом ЧВК Вагнер, его основная функция — медийная 29 января, 13:35 Пригожин непосредственно не руководит штабом ЧВК Вагнера (Фото:chita.ru)

Путинский олигарх Евгений Пригожин и основатель ЧВК Вагнера напрямую не руководит штабом «вагнеровцев», а выполняет только медийную функцию.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Ключевая функция Пригожина — медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб", — цитирует слова Юсова в эфире телемарафона пресс-служба ГУР МО.

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При этом Юсов отметил, что ключевая задача Пригожина – обеспечить финансирование российской ЧВК.