ГУР: Пригожин не руководит штабом ЧВК Вагнер, его основная функция — медийная
Пригожин непосредственно не руководит штабом ЧВК Вагнера (Фото:chita.ru)
Путинский олигарх Евгений Пригожин и основатель ЧВК Вагнера напрямую не руководит штабом «вагнеровцев», а выполняет только медийную функцию.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"Ключевая функция Пригожина — медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб", — цитирует слова Юсова в эфире телемарафона пресс-служба ГУР МО.
При этом Юсов отметил, что ключевая задача Пригожина – обеспечить финансирование российской ЧВК.