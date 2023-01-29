ГУР: Пригожин не руководит штабом ЧВК Вагнер, его основная функция — медийная

29 января, 13:35
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Пригожин непосредственно не руководит штабом ЧВК Вагнера (Фото:chita.ru)

Пригожин непосредственно не руководит штабом ЧВК Вагнера (Фото:chita.ru)

Путинский олигарх Евгений Пригожин и основатель ЧВК Вагнера напрямую не руководит штабом «вагнеровцев», а выполняет только медийную функцию.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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"Ключевая функция Пригожина — медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб", — цитирует слова Юсова в эфире телемарафона пресс-служба ГУР МО.

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При этом Юсов отметил, что ключевая задача Пригожина – обеспечить финансирование российской ЧВК.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Разведка Украинская разведка ГУР Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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