Пригожин насмехается над казнью своего наемника за сдачу в плен, а власти РФ имитируют «расследование» 15 ноября, 15:37 Ранее Евгений Пригожин косвенно признал, что наемник был казнен за сдачу в плен (Фото:v102.ru)

Российский военный преступник Евгений Пригожин, который является основателем скандальной ЧВК Вагнера, откровенно насмехается над показательной расправой над одним из своих наемников за сдачу в плен ВСУ.

В обнародованом во вторник, 15 ноября, комментарии он утверждает, что казненный на камеру вагнеровец якобы мог быть «агентом ЦРУ».

«Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, в связи с тем, что ЦРУ заранее знали о возможных столкновениях на территории Украины. Он внедрился в ЧВК Вагнера, и создал условия для своей казни», — заявил пособник кремлевского режима.

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В подтверждение своей издевательской версии Пригожин также добавил, что спрашивал об убийстве Нужина своих наемников, и никто из них в этом не признался.

В свою очередь силовые структуры РФ после резонанса в российском обществе, вызванного оглаской столь откровенного наплевательства на законодательство страны со стороны ЧВК Вагнера, были вынужден сделать вид, что начали «расследование».

«Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установлением настоящего положения дел, чтобы определить, настоящие ли они и кто виноват в этих событиях», — заявила российским пропагандистским ресурсам так называемая «омбудсмен» Татьяна Москалькова.

Ранее убийство ЧВК Вагнера своего же наемника прокомментировал и спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, заявив, что «это не наше дело».

Первыми видео с казнью Нужина обнародовали близкие к Пригожину Telegram-каналы.

Сам главарь вагнеровцев отреагировал на это убийство фразой: «Собаке — собачья смерть».

Нужин попал в плен ВСУ в начале сентября. После этого он дал интервью, в котором заявил о своей ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину и желании присоединиться к украинским войскам, чтобы воевать против ВС РФ.

Согласно имеющимся данным, он вернулся в Россию в рамках обмена пленными, где и был в итоге похищен и убит.