«Отражает разногласия и нервозность». Макрон прокомментировал попытку мятежа Пригожина

26 июня, 21:23
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Эммануэль Макрон (Фото:Льюис Джоли/Пул через REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Льюис Джоли/Пул через REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал попытку переворота в России. По его словам, бунт главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина отражает разногласия и нервозность внутри страны-террористки

Об этом пишет Le Parisien.

«Ситуация остается очень динамичной, она отражает разногласия и нервозность», — сказал президент Франции.

Он отметил, что не имеет никакой дополнительной информации по поводу попытки переворота в России.

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«Наш долг заключается в том, чтобы мы не имели никакого отношения к тому, что произошло. Это внутренние разногласия, российско-российские маневры», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, он добавил, что самое важное сейчас — это «продолжать поддерживать Украину в ее контрнаступлении, которое является решающим для будущего».

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23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Пригожин выпустил первое заявление с момента окончания мятежа. В своем обращении он, в частности, заявил, что его наемники не пошли на штурм Москвы, потому что «стало очевидно, что прольется много крови».

«Мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране», — заявил главарь ЧВК Вагнер.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Франция Государственный переворот Частная военная компания Вагнера Эммануэль Макрон Евгений Пригожин Война России против Украины

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