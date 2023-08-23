Второй частный борт Пригожина курсирует над Москвой — Telegram-каналы

23 августа, 20:50
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Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS/File Photo/via Reuters)

Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS/File Photo/via Reuters)

В небе над Москвой летает второй частный самолет главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Ранее один из его самолетов разбился в Тверской области.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой данные сервиса Flight Radar.

«Самолет Embraer ERJ-135BJ „Legacy 650“ с номером RA-02748 вылетел вслед за разбившимся, но в итоге развернулся», — пишет российский канал Осторожно новости.

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Осторожно новости/Telegram
Фото: Осторожно новости/Telegram

Обновлено 21:03 РосСМИ сообщают, что второй самолет Пригожина сел в Москве. Пока неизвестно, был ли главарь ЧВК на борту разбившего самолета.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Пропагандисткие СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, которые находились на борту.

В этом самолете среди пассажиров, по данным росСМИ, значился главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Крушение самолета произошло ровно через два месяца после мятежа боевиков ЧВК Вагнер.

30 июня начальник Главного управления разведки МО Украины заявил, что после попытки мятежа российская ФСБ получила задание убить главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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