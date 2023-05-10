СМИ узнали реакцию Кремля на слова Пригожина о «дедушке-мудаке». Сам он назвал три варианта, кого имел в виду 10 мая, 16:18 Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Критика хозяина террористической организации ЧВК Вагнера Евгения Пригожина начала «всерьез беспокоить» кремлевский режим, сообщает издание Медуза со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Пригожин ранее пригрозил «выйти из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов и обматерил руководство российской регулярной армии — в частности, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.



Видео дня

9 мая он записал новое видео с жалобами на нехватку боеприпасов, а также заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта. В видео с жалобами Пригожин вскользь упомянул о «дедушке, который может оказаться мудаком». Вероятно, речь идет о диктаторе Путине.



По словам собеседников Медузы, в Кремле шантаж Пригожиным министерства обороны страны-агрессора посчитали «серьезной угрозой».

Читайте также: Иван Яковина У Путина появился новый серьезный соперник

«У него есть свой проект — Бахмут, и ради него он делает все. Но это личный проект, чтобы получить влияние на минобороны, чтобы Вагнер стал главной победной силой», — утверждает один собеседник Медузы.

Другой собеседник предположил, что словами о «дедушке» Пригожин действительно прямо намекал на Путина: «Конечно, он может потом сказать, что это про [министра обороны Сергея] Шойгу или про абстрактного обывателя, но люди делают понятные выводы».

По мнению другого источника издания, последние заявления Пригожина нельзя считать «прямой атакой» на главу кремлевского режима. Собеседники Медузы утверждают, что риторика хозяина «вагнеровцев» может объясняться тем, что он обещал Путину захватить Бахмут Донецкой области до определенной даты, а теперь нервничает из-за «срыва дедлайна».

При этом один из собеседников Медузы заявил, что Пригожин своими заявлениями «подставляет регулярные войска» и уже перешел «красные линии», а его поведение может обернуться для олигарха «серьезными проблемами», несмотря на «покровителей» в высших кругах.

По словам источника Медузы в кремлевском СМИ, пропагандисты получили «предупреждение» от Кремля, что в случае дальнейшей критики со стороны Пригожина и рассказах о российских провалах на фронте «в публикациях его следует „позиционировать как предателя“ России».



«Пока Вагнер там [участвует в полномасштабной войне против Украины], Пригожину мало что угрожает, у него есть возможность выйти на прямой диалог с [Путиным]. Но если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики», — считает собеседник издания.

В комментарии RTVI Пригожин заявил, что под «дедушкой» якобы имел в виду не Путина, а одного из трех человек — экс-замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева, начальника генштаба Валерия Герасимова или бывшую участницу Дома-2 Наталью Хим, которая якобы предлагала боевикам Вагнера снаряды.