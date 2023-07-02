Во время мятежа Пригожина никто не проиграл — Денис Казанский 2 июля, 10:22 По мнению Дениса Казанского, после мятежа Евгения Пригожина между двумя группировками в окружении Владимира Путина восстановился статус-кво (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Журналист и блогер Денис Казанский в интервью Radio NV заявил, что во время мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина никто не проиграл, и конфликт двух крупных группировок вокруг российского диктатора Владимира Путина будет продолжаться.

Казанский в эфире Radio NV обратил внимание на то, что после мятежа и убийства российских военных Пригожин на свободе.

«Вчера писали, что он свободно гуляет по Петербургу», — отметил журналист.

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Он констатировал, что сейчас непонятно, что главарь ЧВК Вагнера будет делать дальше.

«Фактически была попытка мятежа, столкнулись две группировки большие, которые есть в окружении Путина, и никто не проиграл. То есть, вернулся фактически статус-кво. И первые, и другие остались на свободе, и никого не убили, не посадили. Наверное, будет продолжение. Оно не может просто так закончиться ничем», — считает Казанский.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

О том, что Евгений Пригожин мог быть в Петербурге 29 июня писало российское издание Фонтанка. Оно сообщило, что на вертолетной площадке на Английской набережной в Петербурге заметили человека, похожего на Евгения Пригожина в медицинской маске, которая не позволяет на 100% утверждать, что это он. Мужчина улетел на вертолете, который принадлежит компании, связанной с Пригожиным.