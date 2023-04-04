Незадолго до убийства Татарского Пригожин посягнул на губернаторскую вертикаль — военный эксперт

4 апреля, 18:31
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Цветы и фото Владлена Татарского возле места его убийства (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Цветы и фото Владлена Татарского возле места его убийства (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV рассказал, что незадолго до убийства российского пропагандиста Владлена Татарского в кафе Евгения Пригожина владелец ЧВК Вагенра посягнул на губернаторскую вертикаль российского диктатора Владимира Путина.

«Учитывая, где это произошло, с кем это произошло, мое мнение будет таким, что это все же были внутренние разборки. Я здесь хочу напомнить, что несколько недель назад, отслеживая ситуацию именно в Санкт-Петербурге, Пригожин там хотел собрать какой-то митинг своих сторонников и в последнюю секунду просто прекратил всю активность. Перестали собирать людей: он призвал своих сторонников не собираться», — рассказал Грабский в эфире Radio NV.

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Военный эксперт добавил, что Пригожин «посягнул на святая святых самого Владимира Владимировича (Путина - ред.), а именно на губернаторскую вертикаль».

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«Постоянно, всем известно, там происходят определенные стычки между Пригожиным и губернаторами. Но надо понимать, что губернатор — он встроен в вертикаль путинской системы и иерархии власти, поэтому посягательства на него могут быть очень опасными. И собственно, по-моему, произошло так, как оно должно было произойти», — сказал он.

Грабский добавил, что Пригожину «указали на его место и указали, что с ним может быть».

2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб из-за взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка была в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.

Накануне Россия обвинила в убийстве Татарского спецслужбы Украины, якобы привлекшин к этому представителей Фонда российского политика Алексея Навального.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Евгений Пригожин радио NV Владлен Татарский

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