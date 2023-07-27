Распродает активы. Пригожин испытывает финансовые проблемы — западный чиновник 27 июля, 07:50 Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин «испытывает значительный финансовый стресс», заявил корреспондент ВВС Гордон Корера, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

По его словам, Пригожин, по-видимому, распродает свои активы внутри и за пределами России и сокращает численность личного состава ЧВК.

«Кажется, у него проблемы с денежными потоками», — сказал чиновник на брифинге для прессы.

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Источник добавил, что передвижения Пригожина в последние недели были «ограниченными», но в Беларуси он был. Самолет Пригожина летал довольно часто, но не всегда можно утверждать, что в нем находился сам Пригожин.

24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

После этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в России может произойти еще один мятеж, который может поддержать большое количество людей.