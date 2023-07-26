«Называл девственниц «шампуньки». Девушка, продавшая девственность Пригожину, рассказала о его гареме в Петербурге 26 июля, 16:11 Евгений Пригожин считал, что сохраняет молодость «обмениваясь жидкостями» с девушками чуть старше 18 лет, утверждают источники The Insider (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин содержал гарем в специальном отеле на Васильевском острове в Петербурге. Он отдавал предпочтение девушкам чуть старше 18 лет, встречаясь со многими из них только один раз — чтобы лишить их девственности.



Издание The Insider пообщалось с 22-летней девушкой, которую называет Саша, которая рассказала, как в 18 лет продала свою девственность Пригожину за 40 тысяч рублей.

По ее словам, осенью 2019 года она была в состоянии депрессии и собиралась лечь в больницу. Девственность ей предложила продать ее знакомая ровесница, которой очень были нужны деньги, потому что мать выгнала ее из дома.

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«Она спросила, не хочу ли я продать свою девственность за 40 тысяч рублей, а она бы тогда получила комиссию. Я такая: а давайте, — хотя мне-то самой не настолько деньги нужны были», — рассказала Саша.

Девушка подчеркнула, что ее не предупредили, что свою девственность она продает Пригожину даже во время встречи с его «сутенершей», которая прошла в кафе на Невском проспекте.

Та объяснила ей, что девственность нужно будет подтвердить в клинике Согаза, назвав на ресепшине пароль «женский спорт».

«Через несколько дней после проверки меня отправили в отель — Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове. Мне кажется, там всегда были какие-то комнаты забронированы для него и девочек и всегда были какие-то люди, которые их курировали. Там были девочки, не девственницы, которым он платил за секс по 5 тысяч рублей. Они-то мне и рассказали, что это Пригожин. Они тогда ждали его уже несколько дней», — описала Саша дальнейшее развитие событий.

Фото, сделанное в номере в ожидании Евгения Пригожина Фото:

По ее ссловам, она была шокирована, потому что на тот момент уже читала журналистские расследования про Пригожина.

«В полном шоке я отправилась в комнату отеля и ждала его. Он начал стучаться не в ту дверь, подумал, что я ему не открываю, и рассердился. А потом понял, что это он ошибся. И я просто сидела с опешившим видом. Потом он сказал, что была девочка, которая ему так и не открыла. Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Когда он уходил, сказал мне: „будь добрее“. Потому что у меня было такое офигевшее выражение лица. Даже для моего безумного характера продавать девственность Пригожину — это перебор», — описала она встречу с гларем ЧВК Вагнера.

Саша говорит, что пришла к выводу, что Пригожин часто бывал в этом отеле «и там всегда должны были быть для него готовы девочки».

«Он искал девственниц и называл их „шампуньки“. Как мне потом рассказали, у него есть бзик на этом — лишать девственности. А „шампуньки“ — по аналогии с шампунями в отеле: открываешь и выкидываешь. Деньги он просто оставил стопкой на стуле, 100 тысяч: 40 я должна была взять себе, 60 тысяч отдать сутенерше», — рассказала она.

Издание пишет, что в среде секс-работниц пристрастие Пригожина к девушкам, которым только исполнилось 18, было известно.

«Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18-ти. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей, например, под крайней плотью у него вшиты „спутники“. Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно», — цитирует The Insider слова неназванного источника.

Номера для своего гарема Пригожин снимал в Solo Sokos Hotel на Васильевском острове. Часть из девушек жили там долго, а других, в том числе девственниц, привозили и увозили.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Сообщалось, что Пригожин летал в Россию уже после бунта.

Утром 18 июля CNN сообщал, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону. А российские СМИ сообщили, что в России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера.

19 июля Telegram-каналы Пригожина опубликовали его обращение к вагнеровцам, в котором он назвал нынешние события на войне РФ против Украины «позором, в котором не нужно участвовать».

23 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на территории Беларуси замечена десятая колонна вагнеровцев.