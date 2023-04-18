Диктатор разочарован регулярной армией. Пригожин возвращает расположение Путина, боевики Вагнера получают подкрепления — ISW 18 апреля, 07:25 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, по-видимому, возвращает некоторое расположение российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает ISW.

Вероятно, это связано с неспособностью российских регулярных войск выполнить задачи, поставленные перед ними Путиным во время зимнего наступления на Донбассе.

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«Похоже, что силы Вагнера получают подкрепления, боеприпасы и политическое признание, что является резким отклонением от предыдущих попыток Кремля использовать силы Вагнера и Пригожина в Бахмуте по крайней мере с января 2023 года», — говорится в сообщении.

Источники, связанные с ЧВК, сообщили 17 апреля, что Вагнер готовит до трех мотострелковых бригад для усиления флангов в Бахмуте. Пригожин также подтвердил, что рядом с Вагнером действуют российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), и указал, что Вагнер активно получает артиллерийские снаряды.

В отчете сказано, что степень доверия и благосклонности Путина к Пригожину пока неясна, но вполне вероятно, что Путин остановил попытки Минобороны России отомстить Вагнеру, отказав им в подкреплении и боеприпасах.

The New York Times со ссылкой на просочившиеся документы Пентагона сообщила, что Путин лично пытался урегулировать конфликт между Вагнером и Минобороны, проведя встречу между Шойгу и Пригожиным 22 февраля.

«Путин мог вернуться к Пригожину после того, как испытал очередное разочарование в российских регулярных вооруженных силах, которые не захватили линии фронта в Луганской и Донецкой областях до 1 апреля», — говорится в сообщении.

Улучшение отношений Путина с Вагнером также может быть признаком его нерешительности усилить мобилизацию.