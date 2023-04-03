«Путину намекают на усиление репрессий». Татарского убили, чтобы не «перебдеть» с убийством кого-то более известного — интервью с Фесенко 3 апреля, 18:28 Эксклюзив NV Место убийства Татарского в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Российские спецслужбы организовали убийство пропагандиста Владлена Татарского, чтобы не ликвидировать кого-нибудь более известного и не потерять контроль над ситуацией, об этом в интервью Radio NV Владимир Фесенко, политолог.

— Уже есть несколько заявлений от политиков, но не только от них относительно убийства Татарского. Начну с Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента. он сказал, что гибель Татарского — это проявление некоей внутренней российской политической борьбы.

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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев намекнул, что знает, кто убил Татарского, очевидно, намекая, что это были какие-то российские активисты — противники войны. Российские пропагандисты, разные Симоньяны и Канделаки после этого убийства призывают российские власти еще больше бомбить Украину.

И здесь мы можем судить, что, возможно, это было такое спланированное убийство, чтобы побудить Путина к каким-то решительным действиям агрессии. К какой версии вы склоняетесь? Или у вас есть другая версия?