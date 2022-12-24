Пригожин и Суровикин объединились против Шойгу — Буданов 24 декабря, 15:51 По данным ГУР, Пригожин и Суровикин объединились против Сергея Шойгу (Фото:Минобороны РФ)

Российский генерал Сергей Суровикин, с сентября командующий оккупационными войсками в Украине, присоединился к главе ЧКК Вагнера Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявляет начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью New York Times Буданов отметил, что союз Пригожина и генерала Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения из армии в части Вагнера, что расширило роль организации в войне.

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По его словам, сейчас наемники пытаются изо всех сил захватить город Бахмут Донецкой области, чтобы оттеснить на задний план конкурирующих командиров регулярной российской армии. Вагнер согласовывает свои действия с армией, но является основополагающей силой на Бахмутском фронте.

Буданов считает, что политические амбиции фаворита российских наемников частично диктуют стратегию российской стороны.

Говоря о штурме Бахмута, начальник ГУР объяснил, что в действиях наемников есть только идеологический и медийный вопрос.

"Это причина, почему подразделения Вагнера так фанатично пытаются захватить этот город [Бахмут]. Им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла российская армия. Мы это ясно видим и понимаем", — сказал Буданов.

По его словам, Бахмут не считается стратегически важным городом, но, взяв его, россияне улучшат свои позиции для дальнейшего наступления на Донбассе.