Пригожин подчинится Шойгу? Какие варианты действий есть у главаря ЧВК Вагнер до начала июля — объясняет экс-сотрудник СБУ
Евгений Пригожин и Сергей Шойгу (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Минобороны России / Facebook)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим отрядам», находящимся на фронте, до 1 июля заключить контракты с подконтрольным ему ведомством.
Впрочем, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин резко отказался это делать.
Как конфликт может развиваться дальше, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Иван Ступак
Здесь классная история, интересно. Давайте разбираться.
Я убежден, что эта вот вся история с тем, что Минобороны РФ говорят «все подписываем контракты», [означает, что] все частные компании, все добровольцы должны зайти в состав Министерства обороны РФ.
Я больше чем убежден, что вся эта возня начата Минобороны исключительно с целью подчинить себе ЧВК Вагнер, получить административное и юридическое влияние на эту ЧВК, снять с должности или вообще не назначать на должность командира этого ЧВК Евгения Пригожина. И полностью отстранить его от исполнения обязанностей, то есть выбросить его за пределы армии.