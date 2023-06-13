Пригожин подчинится Шойгу? Какие варианты действий есть у главаря ЧВК Вагнер до начала июля — объясняет экс-сотрудник СБУ 13 июня, 20:00 NV Премиум Евгений Пригожин и Сергей Шойгу (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Минобороны России / Facebook)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим отрядам», находящимся на фронте, до 1 июля заключить контракты с подконтрольным ему ведомством.

Впрочем, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин резко отказался это делать.

Как конфликт может развиваться дальше, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Иван Ступак военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ

Здесь классная история, интересно. Давайте разбираться.

Я убежден, что эта вот вся история с тем, что Минобороны РФ говорят «все подписываем контракты», [означает, что] все частные компании, все добровольцы должны зайти в состав Министерства обороны РФ.

Я больше чем убежден, что вся эта возня начата Минобороны исключительно с целью подчинить себе ЧВК Вагнер, получить административное и юридическое влияние на эту ЧВК, снять с должности или вообще не назначать на должность командира этого ЧВК Евгения Пригожина. И полностью отстранить его от исполнения обязанностей, то есть выбросить его за пределы армии.