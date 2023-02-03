Внутренняя война. Почему Пригожин и Минобороны РФ грызутся из-за Бахмута — Подоляк дал объяснение 3 февраля, 17:32 Спутниковый снимок кратеров от боеприпасов на востоке Бахмута (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV прокомментировал конфликт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и Минобороны РФ вокруг Бахмута.

В интервью Radio NV Подоляк отметил, что Пригожин фактически руководит бахмутским направлением и для него это важно с точки зрения сохранения темпа его «неожиданной политической карьеры».

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По словам Подоляка, Пригожина сейчас стало меньше в медийном пространстве, но группа Вагнера продолжает воевать.

В то же время, Минобороны РФ делает вид, что боевые действия под Бахмутом не принципиальны, и на этой территории воюют, «чтобы потом продвигаться вперед к админграницам Луганской и Донецкой области, потому что такую задачу им вроде бы поставил Путин».

«Поэтому там сегодня идут такие странные процессы. С одной стороны, очень тяжелые бои между нашими ребятами и российской армией. С другой стороны, идет внутренняя война в российской вооруженной группировке за то, кто является ключевым распорядителем событий на донецком направлении. Потому что, как я понимаю, это единственное направление, которое они разменивают, потому что имеют определенные успехи. Я имею в виду продвижение на полкилометра и уничтожение какого-то населенного пункта, который, говорят, "мы освободили", а фотографируются на фоне полностью разрушенных нескольких частных домов», — подытожил Подоляк.

3 февраля Офис Генерального прокурора Украины объявил подозрение Пригожину в ряде военных преступлений против Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщалось, что путинский олигарх и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин напрямую не руководит штабом «вагнеровцев», а выполняет только медийную функцию.

1 февраля российское издание Верстка со ссылкой на источники в «ритуальной сфере» сообщило, что Минобороны РФ отказывается помогать боевикам ПВК Вагнера вывозить их тела, из-за чего группировка вынуждена нанимать дальнобойщиков.

Согласно декабрьской оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч - контрактники, а остальные - завербованы в российских тюрьмах.

13 января Пригожин жаловался, что российская армия хочет присвоить победы его боевиков.