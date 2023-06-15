Все больше неповиновения. В Британской разведке назвали дату ключевого этапа в конфликте между Минобороны РФ и Пригожиным 15 июня, 09:40 Евгений Пригожин и Сергей Шойгу (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Минобороны России / Facebook)

По оценке британской разведки, ключевым этапом конфликта между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Минобороны РФ может стать 1 июля 2023 года. Именно в этот день истечет срок, за который наемники должны подписать контракты с ведомством.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Там напомнили, что требования по подписанию контрактов с частными вооруженными формированиями одобрил российский диктатор Владимир Путин, авторитет которого, в отличие от Минобороны РФ, Пригожин признает.

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В то же время, напоминает разведка, главарь боевиков отказался подписывать контракты с Минобороны и назвал это «путем позора».



Конфликт между ЧВК Вагнера и Минобороны России продолжается еще со времен участия вагнеровцев в активных боевых действиях за город Бахмут.



Контракты « добровольцев» с Минобороны РФ

11 июня был опубликован приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу, которым он обязал «добровольческие отряды» подписывать контракты с министерством.

Пригожин после этого заявил, что приказы Шойгу распространяются только на сотрудников Минобороны РФ и на военнослужащих, и ЧВК Вагнер «не будет подписывать никаких контрактов.

«То, что может произойти после этого приказа — нам не будут давать вооружение и боеприпасы — разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой „помогите“», — заявлял владелец ЧВК.

В то же время контракт с Минобороны РФ уже подписал кадыровский отряд Ахмат.

