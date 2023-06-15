Все больше неповиновения. В Британской разведке назвали дату ключевого этапа в конфликте между Минобороны РФ и Пригожиным
Евгений Пригожин и Сергей Шойгу (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Минобороны России / Facebook)
По оценке британской разведки, ключевым этапом конфликта между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Минобороны РФ может стать 1 июля 2023 года. Именно в этот день истечет срок, за который наемники должны подписать контракты с ведомством.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.
Там напомнили, что требования по подписанию контрактов с частными вооруженными формированиями одобрил российский диктатор Владимир Путин, авторитет которого, в отличие от Минобороны РФ, Пригожин признает.
В то же время, напоминает разведка, главарь боевиков отказался подписывать контракты с Минобороны и назвал это «путем позора».
Конфликт между ЧВК Вагнера и Минобороны России продолжается еще со времен участия вагнеровцев в активных боевых действиях за город Бахмут.
Контракты «добровольцев» с Минобороны РФ
11 июня был опубликован приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу, которым он обязал «добровольческие отряды» подписывать контракты с министерством.
Пригожин после этого заявил, что приказы Шойгу распространяются только на сотрудников Минобороны РФ и на военнослужащих, и ЧВК Вагнер «не будет подписывать никаких контрактов.
«То, что может произойти после этого приказа — нам не будут давать вооружение и боеприпасы — разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой „помогите“», — заявлял владелец ЧВК.
В то же время контракт с Минобороны РФ уже подписал кадыровский отряд Ахмат.