Ставки повышаются. В разведке Британии рассказали о новом конфронтационном предложении Пригожина к Минобороны РФ 20 июня, 09:20 Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

В Британской разведке считают, что контракт, который главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил Минобороны РФ, является «повышением ставок» и умышленной попыткой подрывать авторитет военного руководства РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 20 июня.

Разведчики отмечают, что тон Пригожина по отношению к Минобороны стал «несомненно конфронтационным».

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По предположению ведомства, почти бесспорно в Минобороны России такой шаг считают неудобным обстоятельством во время контрнаступления Украины.

19 июня Пригожин заявил, что ждет ответа от Минобороны РФ по контракту собственной разработки, его содержание остается неизвестным.



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11 июня Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все «добровольческие отряды», находящиеся на фронте, должны до 1 июля заключить контракты с подконтрольным ему ведомством.

Ранее Британская разведка сообщала, что ключевым этапом конфликта между владельцем Пригожиным и Минобороны РФ может стать 1 июля 2023 года, поскольку в этот день истечет срок, за который наемники должны подписать контракты с ведомством.