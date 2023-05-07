«Не способны поддерживать усилия». Пригожин и Кадыров планируют обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте — ISW 7 мая, 07:38 Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и основатель нелегальной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (справа) (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS, REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool, коллаж НВ)

Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин и марионетка Кремля так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, преследуют цель представить Минобороны РФ и регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в российских неудачах в районе

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что решение Пригожина передать ответственность за Бахмут силам Кадырова намеренно исключает обычные российские воздушно-десантные войска (ВДВ), которые уже действуют на северном и южном флангах Вагнера вокруг Бахмута, представляя битву за Бахмут сугубо вагнеровским — а теперь и Ахматовым — вопросом.

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По данным аналитиков, такой подход отражает постоянное недоверие Пригожина к российскому военному командованию, позицию себя независимого от российского военного истеблишмента и позволяет ему сохранить лицо, если войска Вагнера не смогут захватить Бахмут и избежать повторения захвата Соледара, где российское Минобороны приписало себе заслугу что Пригожин заявлял об успехе вагнеровцов.

В ISW сообщают, что заинтересованность Кадырова состоит в получении положительного репутационного эффекта от участия в столь громкой операции при поддержке личной славы Пригожина.

«Недавно Кадыров встретился с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками в России, вероятно, чтобы улучшить свою репутацию в российских политических кругах», — говорится в сообщении.

Также коалиция Вагнера и Ахмата может создать условия для обвинения Минобороны России в будущих неудачах — если кадыровцы испытывают подобные трудности, как и вагнеровцы, и не смогут полностью захватить Бахмут.

"Пригожин и Кадыров также могут обвинить Минобороны в неспособности должным образом поддерживать их усилия", - добавляют в Институте изучения войны.

С другой стороны, отмечается в отчете ISW, если российское МО не позволит силам Ахмата изменить вагнеровцов, поскольку непонятно, смогут ли Пригожин и Кадыров совершить этот маневр без поддержки Минобороны, оба силовика и их союзники, вероятно, выдвинут предположение, что если бы российское МО их, чеченские силовики быстро захватили бы Бахмут.

Марионетка Кремля так называемый председатель Чечни Рамзан Кадыров написал Владимиру Путину письмо, в котором попросил разрешение отправить подразделения чеченского спецподразделения Ахмат в Бахмут вместо ЧВК Вагнер.

Ранее на этой неделе главарь вагнеровцов Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ПИК Вагнер из Бахмута.

Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожину в выносе мусора из дома и заявил, что готов отправить Ахмат в Бахмут вместо вагнеровцов.

Россияне активно штурмуют город в последние месяцы, однако украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.