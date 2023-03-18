Пригожин планирует завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян к середине мая — Reuters 18 марта, 19:20 ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Igor Russak/File Photo)

Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что планирует привлечь около 30 тысяч новых бойцов на войну против Украины до середины мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление «повара Путина».

«К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек», — сказал Пригожин.

Видео дня

По его словам, центры вербовки Вагнера, якобы открывшиеся на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500−800 человек в день. Однако он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти цифры.

Наемники Пригожина понесли тяжелые потери во время попыток россиян захватить украинский город Бахмут, который с лета прошлого года выстоял в самой продолжительной и кровопролитной битве этой войны.

В январе в США заявили, что у Вагнера было около 50 тысяч боевиков в Украине, в том числе 40 тысяч осужденных, которых Пригожин завербовал в российских тюрьмах с обещанием помилования, если они проживут шесть месяцев.

Ранее основательница проекта Русь сидящая Ольга Романова в интервью Bild заявляла, что хозяин кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с 1 февраля не ездит в российские тюрьмы для вербовки заключенных.

США 26 января признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией. По данным США, с начала полномасштабного вторжения России «вагнеровцы» потеряли в Украине более 30 тысяч боевиков, в том числе около 9 тысяч погибшими.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывел из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.