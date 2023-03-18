Пригожин планирует завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян к середине мая — Reuters

18 марта, 19:20
Поделиться:
ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Igor Russak/File Photo)

ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Igor Russak/File Photo)

Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что планирует привлечь около 30 тысяч новых бойцов на войну против Украины до середины мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление «повара Путина».

«К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек», — сказал Пригожин.

Видео дня

По его словам, центры вербовки Вагнера, якобы открывшиеся на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500−800 человек в день. Однако он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти цифры.

Читайте также:
Прикрыть Пригожина. Зачем Сечину покупать ЧВК Вагнер — политолог

Наемники Пригожина понесли тяжелые потери во время попыток россиян захватить украинский город Бахмут, который с лета прошлого года выстоял в самой продолжительной и кровопролитной битве этой войны.

В январе в США заявили, что у Вагнера было около 50 тысяч боевиков в Украине, в том числе 40 тысяч осужденных, которых Пригожин завербовал в российских тюрьмах с обещанием помилования, если они проживут шесть месяцев.

Читайте также:

В Кремле в шоке от действий Русского добровольческого корпуса, — Пономарев (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina) «В Кремле в шоке». Какой эффект на РФ имели действия РДК и чем отличается Пригожин от Кадырова в глазах Путина — интервью с Пономаревым

Ранее основательница проекта Русь сидящая Ольга Романова в интервью Bild заявляла, что хозяин кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с 1 февраля не ездит в российские тюрьмы для вербовки заключенных.

США 26 января признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией. По данным США, с начала полномасштабного вторжения России «вагнеровцы» потеряли в Украине более 30 тысяч боевиков, в том числе около 9 тысяч погибшими.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывел из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X