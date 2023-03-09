«Диктатор теряет контроль». Пригожин демонстрирует, что готов заменить Путина в Кремле — СМИ 9 марта, 20:19 Пригожин активно критикует минобороны РФ (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Кремлевские элиты понимают, что России не выиграть войну против Украины и что диктатор Владимир Путин унизил армию, пишет со ссылкой на эксперта британский таблоид Express. В условиях хаоса главарь наемников Вагнера Евгений Пригожин является тем человеком, который пытается проложить путь для захвата власти, отмечает издание.



Путин «теряет контроль» и Пригожин может попытаться его заменить, сказала изданию эксперт Ольга Лаутман.

«Путин унизил Россию и военных тем, что показал, что мощь русской армии — это ничто иное, как пропаганда. Очевидно, что вокруг него люди поняли, что есть проблема, и в частном порядке спрашивают „куда он нас ведет?“», — отметила она.

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В Кремле отдают себе отчет, что шансы на военную победу над Украиной — нулевые. Следовательно, ситуация зашла в тупик и наблюдаются признаки развала государства, пишет Express.

«Путин держал страну с помощью страха. Когда стало заметно, что этот страх исчезает, очевидно, что Пригожин сейчас бросает вызов Путину. В сущности, царит хаос», — считает Лаутман.

В подтверждение своих слов она напомнила, что Пригожин стал чрезвычайно публичным в последние дни, когда регулярно критикует министерство обороны РФ за недостаточное внимание к своим наемникам, штурмующим Бахмут.

«Думаю, он пытается проложить путь к захвату власти. Путин в ловушке: он нуждается в наемниках Вагнера, но ему нужно и минобороны. Если он выступит против Пригожина, это приведет к еще большему расколу. Пригожин также является экспертом по управлению пропагандистскими каналами. Благодаря этому ему удалось создать круг лояльных сторонников, которые способны призвать Путина уйти в отставку и расшатать всю систему», — отметила эксперт.

Впрочем, добавляет Лаутман, Пригожин рискует, потому что если он пересечет слишком много красных линий, то сам может стать жертвой спецслужб.

Пригожин заявлял, что его отряды испытывают снарядный голод и что минобороны РФ лишило группу Вагнера возможности брать пленных.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый утверждает, что Вагнер в боях с Силами обороны Украины потерял огромное число наемников.