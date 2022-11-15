Пригожин решил создать свое «патриотическое консервативное движение» в РФ. В будущем оно может стать партией — СМИ 15 ноября, 14:25 Евгений Пригожин (Фото:thebell.io)

Российский бизнесмен и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин думает о создании некоего «консервативного движения», которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию, сообщает Медуза со ссылкой на источники.

Это движение якобы сделает ставку на «патриотизм и государственничество» и будет заниматься постоянной критикой российских чиновников и бизнесменов, пишет издание.

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Источники добавили, что помимо «антиэлитной» Пригожин планирует использовать и «реваншистскую» повестку: «Будет культивироваться чувство мести за военные неудачи — потом мы свое отыграем все равно».

Собеседники издания, близкие к Кремлю, подчеркнули, что после начала войны Пригожин находится в постоянном контакте с диктатором Владимиром Путиным и «может достучаться до него». Однако, по их словам, пока неясно, обсуждал ли создатель ЧВК Вагнера с Путиным свою политическую карьеру. При этом они отметили, что Пригожин вполне может получить от Кремля «санкцию» на это.

Источники добавили, что растущее влияние Пригожина уже беспокоит некоторых высокопоставленных силовиков.