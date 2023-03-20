Пригожин требует наказывать в России тех, кто отказывается хоронить «вагнеровцев»

20 марта, 17:48
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Главарь ЧВК Вагнер Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

Главарь ЧВК Вагнер Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин потребовал наказывать в России тех, кто отказывается хоронить «вагнеровцев».

Пригожин заявил в Telegram, что «есть еще одна проблема», с которой они столкнулись и которую, «вероятнее всего, нужно будет законодательно разрешить» — это наказание за отказ в захоронении «вагнеровцев».

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Главарь ЧВК добавил, что не хочет, чтоб их «дискредитировали» и «вспоминали каждый раз» о том, что «погиб разбойник, хулиган или мошенник».

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет 500−800 своих боевиков.

В Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были похоронены по меньшей мере 67 оккупантов из ЧВК Вагнера, в том числе те, кто должен отбывать сейчас срок.

По данным Генштаба за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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