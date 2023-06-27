Пригожин подконтролен ФСБ, он прекратил движение Вагнера на Москву, когда поговорил с Патрушевым — эксперт 27 июня, 14:23 Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Украинский писатель, дипломат и эксперт Центра исследования России Сергей Борщевский в интервью Radio NV заявил, что Пригожин подконтролен ФСБ и он прекратил движение ЧВК Вагнера на Москву после переговоров с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

«Пригожин — фигура не самостоятельная, бесспорно. Возьмем его биографию, те 12 лет, к которым он был приговорен и отсидел в итоге девять лет. Там его и завербовали. Пригожин — фигура абсолютно не самостоятельная. То, что он был приближен к Путину, — это бесспорно. Мы видим фотографии его, где он обслуживает Путина, видим фото, где он обслуживает Путина еще в обществе лидеров других стран. То есть он очень-очень приближен к Путину. И благодаря чему? Благодаря ФСБ», — заверил Борщевский в эфире Radio NV.

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Эксперт считает Пригожина представителем ФСБ, а его восстание — проявлением войны между спецслужбой и армией.

«Лукашенко там был последним в очереди, первым, видимо, все же есть источники, которые указывают на Алексея Дюмина, а это человек ФСБ. Он вроде бы поехал в бронежилете на переговоры с Пригожиным. Это человек ФСБ, более того, он бывший личный охранник Путина. Затем он возглавлял эту охранную структуру в Российской Федерации и теперь он губернатор. Его считают одним из возможных кандидатов в преемники», — рассказал он о переговорах с Пригожиным.

По мнению Борщевского, во время встречи с Пригожиным Дюмин дал ему возможность «переговорить» с Патрушевым, после чего «операция была свернута, поэтому они не пошли на Москву».

По словам Борщевского, ФСБ стремится сместить Путина, и в результате мятежа Пригожина российский диктатор «серьезно пошатнулся», поэтому мятеж выполнил свою миссию.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова-на-Дону Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «уйти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле после этого заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».