Пригожин через медиакампании показывает себя жертвенным героем, противопоставляя себя «мелкой и коррумпированной власти РФ» — ISW

22 января, 15:08
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Евгений Пригожин, Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Евгений Пригожин, Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Основатель и спонсор российского ПВК Вагнер Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы выставить себя героем России в «крестовом походе» против мелких и коррумпированных российских властей.

Об этом говорится в ежедневной сводке Американского Института изучения войны (ISW).

Личная пресс-служба Пригожина 21 января распространила письмо семье погибшего бойца ПИК Вагнера, в котором «безразличные» местные чиновники, не помогавшие с похоронами сына, противопоставлялись Пригожину, который прислушивается к их обращениям. В письме Пригожин упоминается как «единственный человек, которому небезразлична судьба защитника РФ и его семьи».

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Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, видимо, проявляя солидарность с простым человеком.

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20 января Пригожин заявил, что был бы не против, если бы против него кто-то возбудил уголовное дело, поскольку он мог бы участвовать в ЧВК Вагнера по заключению.

По мнению ISW, Пригожин ошибочно изображает себя и ЧВК субъектами, которые будут продолжать свои нравственные поступки, несмотря на вероятные судебные преследования.

Группа Вагнера продолжает руководить центрами подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях, вероятно, пытаясь обеспечить военную поддержку регионов, которые МО России якобы пренебрегает защитой, хотя ни одна из них не сталкивается с риском, от которого могла бы защитить Группа Вагнера.

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Ранее в ГУР сообщали, что военный преступник и основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин стремится любой ценой усилить свое влияние в окружении российского диктатора Владимира Путина.

Именно с этим связаны все усилия вожака вагнеровцев по захвату Бахмута Донецкой области, которые никак не увенчаются успехом.

https://www.youtube.com/embed/uZx4IPhOo0A
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин

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