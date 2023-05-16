Что ждет Пригожина после разоблачений WP о его закулисной игре и готов ли Кремль его отстранить — прогноз ISW 16 мая, 09:45 Пригожин не осмеливается прямо противостоять Путину, убеждены в ISW (Фото:REUTERS/Yulia Morozova/File Photo)

Информация американской печати о том, что Евгений Пригожин якобы предлагал ГУР Украины «слить» данные о позициях России, если украинские военные уйдут из Бахмута, вряд ли стала неожиданностью для Кремля. Вероятно, Москва готовится заклеймить его как предателя, хотя и не сейчас.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW комментируют неподтвержденную утечку разведданных США, о которых рассказала The Washington Post и согласно которой Евгений Пригожин якобы предлагал украинской разведке раскрыть местонахождение российских позиций в обмен на захват Бахмута. Эти сообщения вызвали неоднозначную реакцию в России. Сам Пригожин ответил сначала саркастически, а затем заявил, что его пытались дискредитировать путем распространения фейковой информации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг озвученные предположения и заявил, что, хотя он не может комментировать эту информацию, она «похожа на очередную мистификацию». Российские военные блоггеры, в том числе один из врагов Пригожина, российский военный преступник Игорь Гиркин, заявили, что не верят в сотрудничество Пригожина с украинской разведкой.

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Если предположить правдивость сообщений о попытках Пригожина сотрудничать с украинской разведкой, эти усилия были бы частью его вражды с Министерством обороны России, а не атакой на Владимира Путина, считают в ISW. Там объясняют, что таким образом Пригожин мог пытаться быстрее захватить Бахмут силами ЧВК Вагнера, одновременно нанося ущерб российским регулярным силам своими закулисными действиями. Еще в марте аналитики Института отмечали, что Пригожин конкурирует с российским Минобороны за благосклонность Путина, однако в то же время насторожил Путина своими военно-политическими амбициями. Однако недавно Пригожин отозвал свои комментарии от 9 мая, которые косвенно высмеивали Путина: это указывает на то, что он осознает свою зависимость от диктатора и не намерен прямо противодействовать ему, констатируют в ISW.

Разоблачение вероятных закулисных усилий Пригожина вряд ли заставит Кремль отстранить его в ближайшее время, но может способствовать попыткам Москвы дискредитировать Пригожина, прогнозируют аналитики. Они считают, что информация WP не стала сюрпризом для Кремля: в ISW напоминают, что российские официальные лица, как сообщалось, якобы угрожали Пригожину делом о госизмене, если он попытается шантажировать Минобороны, в том числе и требуя дополнительных боеприпасов. «Вероятно, Кремль готовит механизмы дискредитации Пригожина как предателя», — предполагают в ISW, напоминая о соответствующей информации Медузы. Впрочем, этот процесс вряд ли будет запущен, пока войска ЧВК Вагнера воюют на передовой, считают аналитики Института. По их мнению, Путин не рискнет ради этого российскими позициями в Бахмуте. Кремль также не может «с легкостью публично устранить и заменить Пригожина как фактического руководителя ЧВК Вагнера», напоминают в ISW, поскольку спонсор наемников не занимает никаких официальных должностей. Отстранение Пригожина от его контроля над ЧВК Вагнера, по иронии судьбы для Москвы, требовало бы установления прямого контроля Кремля над группой наемников, от которой Путин пытается наоборот дистанцироваться, объясняют в Институте изучения войны.

Ситуация в Бахмуте: 15 мая российские войска продолжили штурм города и его окрестностей, а украинские войска продолжают оборону на бахмутском направлении, констатируют в ISW. Один из российских «военкоров» заявил, что российские силы безуспешно пытались провести контратаки у Белой Горы (13 км юго-западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута). Еще один «военкор», связанный с группой ЧВК Вагнера, заявил, что российские подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) потеряли позиции юго-западнее Ивановского, и отметил, что украинские силы пытаются выйти на северо-западную окраину Клещиевки (примерно 7 км юго-западнее Бахмута). Пригожин утверждает, что в самом Бахмуте его наемники продвинулись на 130 метров, а ВСУ якобы контролируют всего 1,6 кв. км города.

Украина не комментировала эти заявления, в то время как в ВСУ признали ограниченные успехи Украины в ходе недавних локальных контратак в Бахмуте и вокруг него. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 15 мая заявила, что за последние несколько дней украинские войска совершили наступления в районе Бахмута и добавила, что российские войска развертывают воздушно-десантные силы (ВДВ) для защиты флангов Бахмута — вероятно, перебрасывая их с других участков фронта. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский охарактеризовал локальные украинские контратаки как первые успехи Украины в общей обороне Бахмута и отметил, что эту операцию следует воспринимать лишь как частичны успех.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские « военкоры» единогласно раскритиковали предложение о « военной цензуре» в РФ, что свидетельствует об их стремлении отстаивать свое привилегированное положение в российском информационном пространстве.



военкоры» единогласно раскритиковали предложение о военной цензуре» в РФ, что свидетельствует об их стремлении отстаивать свое привилегированное положение в российском информационном пространстве. Сообщается, что Кремль запретил чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Вероятно, таким образом, Москва пытается сохранить стабильность во внутренних органах безопасности, государственных органах и российском военном командовании.



Российские источники заявили, что оккупанты якобы захватили Масютовку Харьковской области и создали плацдарм на западном берегу реки Оскол, однако ISW не нашел визуальных подтверждений этих утверждений.



Российские войска продолжали атаковать Бахмут и его окрестности, а также проводили ограниченные наступательные операции вблизи Донецка.

Украинская разведка сообщила, что примерно 152 тыс. российских военных на юге Украины вовлечены в оборонные действия перед возможным украинским контрнаступлением.

Российские власти продолжают пытаться использовать трудовых мигрантов и стимулировать иностранцев для военной службы по контракту.

Российские чиновники и оккупационные «в ласти» продолжают готовить почву для принудительного переселения украинцев с оккупированных территорий в Россию.