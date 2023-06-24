В Ростове заметили вертолеты и неизвестные танки, губернатор региона призвал всех не выходить из дома 24 июня, 05:03 Танки в Ростовской области (Фото:Соцсети)

После заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях свергнуть руководство армии РФ, в Ростовской области заметили колонны неизвестной военной техники, которая движется к Ростову-на-Дону.

Также сообщается, что на въезде в Ростов-на-Дону и Москву установлены блокпосты, остановлено движение на трассе из Ростова в столицу РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал людей не выходить без надобности из дома.

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«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без надобности не выходить из дома», — заявил Голубев.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.