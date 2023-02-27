Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна — Гуменюк

27 февраля, 17:38
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Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Россия не сможет высадить десант на территории Молдовы в оккупированном Приднестровье.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Кто же им это разрешит!» — сказала Гуменюк.

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Она добавила, что оккупационные войска в Приднестровье «с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями по поводу их мощи, которые распространяет российская пропаганда».

Украинские силы, по ее словам, дадут мощный отпор россиянам в случае попыток прорыва на территорию Молдовы. Гуменюк подчеркнула, что силы нашей страны сосредоточены на границе в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

https://www.youtube.com/embed/AtNCR92qgHA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Молдова Приднестровье Десант

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