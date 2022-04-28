Авантюра и шантаж в Тирасполе. Россия может создать на территории Приднестровья анклав наподобие Калининградской области — эксперт 28 апреля, 07:55 Цей матеріал також доступний українською Приднестровье — контролируемый Россией регион Молдовы (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Российский контингент в непризнанном Приднестровье и местные силы обороны практически не боеспособны, потому военная провокация РФ против Молдовы или Украины обречена, пишет в своей колонке директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Однако Москва может пойти на провозглашение этой территории своей.

Провокации последних дней свидетельствуют, что привлечение Приднестровья к военной кампании было в планах Кремля, а реальной целью может быть изменение статуса ПМР, которая формально является автономией в составе Молдовы, считает эксперт.

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«Для того чтобы признать Приднестровье своей территорией, военные маневры совершенно не нужно начинать. Но если так сложилось, то в копилку побед можно положить и то, что уже сделано. А представлено это как достижение. Референдум они сделают буквально через два дня, а затем за признание Приднестровья голосует Госдума», — считает Сунгуровский.

По его убеждению, в военном плане России ничего не удастся, потому что для этого необходима боеспособная группировка. «Российские миротворцы в Приднестровье» — один неполный батальон и обслуживающий персонал арсенала в Колбасной. Там преимущественно служат местные жители с российскими паспортами. Что касается так называемой армии Приднестровья, то она насчитывает не более 10 тысяч человек, но боеспособен разве что один батальон спецназначения. «Это люди без боевого опыта, абсолютно немотивированные воевать», — констатирует представитель Центра Разумкова.

В то же время, политическая цель последних событий — дестабилизация в регионе, которая заденет как Украину и Молдову, так и соседнюю Румынию, пришел к выводу эксперт.

«Потому это очередная авантюра, рассчитанная на опять-таки шантаж для того, чтобы удерживать часть наших сил на этом направлении — мало ли что произойдет. При малейшей опасности мы стараемся молниеносно реагировать. Россия живет в другой реальности развития геостратегической мысли. Что у них на самом деле в голове — мне сказать трудно. Поэтому создание на территории Приднестровья анклава типа Калининградской области — как один из возможных вариантов», — резюмировал Сунгуровский.

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