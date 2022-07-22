В Молдове отреагировали на планы непризнанного Приднестровья войти в состав РФ

22 июля, 15:32
В Молдове отреагировали на заявление сепаратистов Приднестровья (Фото:Sasha Pleshco/Unsplash)

В Молдове отреагировали на заявление сепаратистов Приднестровья (Фото:Sasha Pleshco/Unsplash)

Бюро реинтеграции Молдовы отреагировало на заявление сепаратистов непризнанного Приднестровья о планах добиваться «независимости» от Кишинева, чтобы в дальнейшем войти в состав России.

«Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ», — отметили в ведомстве, пишет NewsMaker.

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В Бюро добавили, что реинтеграция Молдовы — основная цель переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

Фейковый «министр иностранных дел» оккупированного РФ региона Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье намерено добиваться «независимости» от Молдовы, чтобы в дальнейшем войти в состав России.

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В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик утверждает, что это якобы вопрос ближайшего будущего.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Молдова Приднестровье

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