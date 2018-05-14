Причиной массового отравления школьников в Польше стали воздушные шарики

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Полиция выясняет качество воздушных шариков
Фото: Noel Middleton via Flickr

Полиция выясняет качество воздушных шариков

Причиной отравления детей в общеобразовательной школе города Млава (Польша) 11 мая стали некачественные воздушные шарики.

Об этом рассказала государственный районный санитарный инспектор города Млава Ева Штуба в комментарии Укринформ.

По ее словам, шарики имели своеобразный запах, а также их предварительно посыпали тальком, чтобы избежать склеивания. Школьники же надули около 200 штук, и вредные вещества, скорее всего, попали в пищеварительную систему.

"Наверное, этот тальк также попал в органы пищеварения", - добавила она.

Инспектор добавила, что к тому же добавилось, что в тот день была высокая температура, а в зале, где надували шарики, было плохое проветривание. В общем к врачам обратилось 19 детей, 18 из них участвовали в надувании шариков. Полиция открыла уголовное производство.

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Напомним, 11 мая в польском городе Млава из школы эвакуировали 135 человек. По предварительным данным, о плохом самочувствии рассказали 11 школьников, которые почувствовали тошноту и слабость, пятерых из них госпитализировали.

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