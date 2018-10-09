09 октября 2018, вторник

Приближающийся к побережью США тропический шторм Майкл усилился до урагана

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Тропический шторм Майкл усилился до урагана первой категории

Тропический шторм Майкл усилился до урагана первой категории

Тропический шторм Майкл, двигающийся от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в Национальном центре ураганов США.

По прогнозам специалистов, в среду, 10 октября, ураган достигнет побережья Флориды и может усилиться до третьей категории. 

"Вне зависимости от точной силы урагана вдоль побережья Флориды в Мексиканском заливе возможно возникновение штормовых волн, опасных для жизни", - сообщили в центре.

Метеорологи предупредили, что удар Майкла может привести к блокированию дорог, перебоям в подаче электричества и воды в течение последующих нескольких дней или недель.

Ранее во Флориде был объявлен режим ЧС в связи с усилением тропического шторма Майкл.

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