Приближающийся к побережью США тропический шторм Майкл усилился до урагана

Тропический шторм Майкл, двигающийся от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в Национальном центре ураганов США.
По прогнозам специалистов, в среду, 10 октября, ураган достигнет побережья Флориды и может усилиться до третьей категории.
"Вне зависимости от точной силы урагана вдоль побережья Флориды в Мексиканском заливе возможно возникновение штормовых волн, опасных для жизни", - сообщили в центре.
Метеорологи предупредили, что удар Майкла может привести к блокированию дорог, перебоям в подаче электричества и воды в течение последующих нескольких дней или недель.
Ранее во Флориде был объявлен режим ЧС в связи с усилением тропического шторма Майкл.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования