10 октября 2018, среда

Приближающийся к Флориде ураган Майкл усилился до третьей категории

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Ожидается, что ураган принесет на побережье Мексиканского залива сильные осадки

Ожидается, что ураган принесет на побережье Мексиканского залива сильные осадки

Ураган Майкл, который движется в сторону американского штата Флорида через Мексиканский залив, усилился до третьей категории, передает Associated Press со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. 

Отмечается, что ураган находится на расстоянии около 475 километров от города Панама-Сити во Флориде. Сейчас максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 50 метров в секунду.

Ожидается, что ураган принесет на побережье Мексиканского залива сильные осадки. Прогнозируются разрушения, отключения электрической энергии.

Ранее сообщалось, что приближающийся к побережью США тропический шторм Майкл усилился до урагана.

Во Флориде был объявлен режим ЧС.

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