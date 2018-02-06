При землетрясении на Тайване погибли два человека, 144 ранены

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На Тайване произошло обрушение здания отеля
Фото: news.cts.com.tw

На Тайване произошло обрушение здания отеля

При землетрясении на востоке Тайваня погибли два сотрудника обрушившегося отеля, еще 144 получили ранения.

Как передает AP, в городе Хуалянь обрушился первый этаж отеля Marshal, в результате десятки гостей и сотрудников гостиницы оказались под завалами в ловушке.

Еще один отель  Beautiful Life наклонился из-за землетрясения.

Напомним, что 6 февраля у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр колебаний залегал на глубине около 5 км и в 20 км от восточного побережья острова.

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