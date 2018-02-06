При землетрясении на Тайване погибли два человека, 144 ранены

При землетрясении на востоке Тайваня погибли два сотрудника обрушившегося отеля, еще 144 получили ранения.
Как передает AP, в городе Хуалянь обрушился первый этаж отеля Marshal, в результате десятки гостей и сотрудников гостиницы оказались под завалами в ловушке.
Еще один отель Beautiful Life наклонился из-за землетрясения.
Напомним, что 6 февраля у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр колебаний залегал на глубине около 5 км и в 20 км от восточного побережья острова.
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