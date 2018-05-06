При взрыве в секторе Газа погибли шесть командиров и инженеров ХАМАС

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В результате взрыва погибли не менее шести человек
Фото: Maan

В результате взрыва погибли не менее шести человек

В результате взрыва в центральной части сектора Газа погибли шесть командиров и инженеров группировки Бригад Изаддин аль-Касам - боевого крыла палестинской организации ХАМАС.

Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на заявление израильского блогера Абу Али, который специализируется по ХАМАС и занимается мониторингом арабских источников.

По его словам, в списке погибших - командир группировки Бригад Изаддин аль-Касам в центральной части сектора Газа, два полевых командира и три инженера, занимающихся вооружениями группировки и беспилотными летательными аппаратами.

По данным Абу Али, среди погибших нет ни одного "обычного боевика".

ХАМАС подтвердил, что погибли боевики Бригад Изаддина аль-Касама.

Напомним, что 5 мая прогремел взрыв в городе Дейр-аль-Балах, который находится в секторе Газа. В результате погибло по меньшей мере шесть палестинцев.

Израильская армия заявила, что не имеет никакого отношения к этому инциденту.

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