08 ноября 2018, четверг

При взрыве в Мосуле погибли пять человек: это первая атака после освобождения от ИГИЛ

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В Мосуле подорвали автомобиль
Фото: alghad.tv

В Мосуле подорвали автомобиль

В четверг, 8 ноября, в результате взрыва в Мосуле на севере Ирака погибли по меньшей мере пять человек, еще 14 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местной больнице.

По имеющейся информации, возле одного из ресторанов на западе города взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По словам очевидцев, этот ресторан часто посещали сотрудники иракской службы безопасности.

В то же время иракские СМИ сообщают о двух убитых и 11 раненых. Неизвестно, были ли жертвы мирными жителями или силовиками.

Как отмечает AFP, это первая атака с тех пор, как иракская армия завершила операцию по освобождению города от террористов Исламского государства в прошлом году.

Силы безопасности Ирака назвали взрыв терактом. Пока никто не взял ответственность за нападение.

Исламское государство, которое контролировало "халифат" в Ираке и Сирии с миллионами жителей, потеряло контроль над Мосулом в 2017 году, но продолжает вести партизанские нападения в Ираке.

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