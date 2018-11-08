При взрыве в Мосуле погибли пять человек: это первая атака после освобождения от ИГИЛ

В четверг, 8 ноября, в результате взрыва в Мосуле на севере Ирака погибли по меньшей мере пять человек, еще 14 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местной больнице.

По имеющейся информации, возле одного из ресторанов на западе города взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По словам очевидцев, этот ресторан часто посещали сотрудники иракской службы безопасности.

В то же время иракские СМИ сообщают о двух убитых и 11 раненых. Неизвестно, были ли жертвы мирными жителями или силовиками.

Как отмечает AFP, это первая атака с тех пор, как иракская армия завершила операцию по освобождению города от террористов Исламского государства в прошлом году.

Силы безопасности Ирака назвали взрыв терактом. Пока никто не взял ответственность за нападение.

Исламское государство, которое контролировало "халифат" в Ираке и Сирии с миллионами жителей, потеряло контроль над Мосулом в 2017 году, но продолжает вести партизанские нападения в Ираке.