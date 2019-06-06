При взрыве в аэропорту в американском Нью-Мексико пострадали 12 человек Сегодня, 06:32 Цей матеріал також доступний українською EL INFORMANTE U.S.A / Twitter Взрыв произошел во время подготовки пожарных к фейерверкам на День независимости США EL INFORMANTE U.S.A / Twitter

В среду, 5 июня, в аэропорту американского города Розуэлл, штат Нью-Мексико, произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на капитана полиции штата Лэнса Бейтмана.

По его словам, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. После взрыва в здании возник пожар, который был оперативно потушен.



Как отметили в полиции, пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков в преддверии Дня независимости США (отмечается 4 июля).



Двое пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

