При взрыве в аэропорту в американском Нью-Мексико пострадали 12 человек
В среду, 5 июня, в аэропорту американского города Розуэлл, штат Нью-Мексико, произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на капитана полиции штата Лэнса Бейтмана.
По его словам, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. После взрыва в здании возник пожар, который был оперативно потушен.
Как отметили в полиции, пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков в преддверии Дня независимости США (отмечается 4 июля).
Двое пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.