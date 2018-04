При взрыве смертников в Кабуле погиб фотограф AFP. Число жертв растет

Количество жертв двойного теракта в Кабуле увеличилось до 21. Среди них - фотограф Agency French Press Шах Марай, сообщает AFP.

В понедельник утром, 30 апреля, смертник на мотоцикле подорвал себя около здания разведки Афганистана в Кабуле. После того, как на место теракта прибыли журналисты и полиция, прогремел второй взрыв: подорвал себя второй сметрник, притворившийся журналистом.

Данные о жертвах постоянно обновляются. По последним сообщениям, помимо Марая погибли еще три журналиста.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9