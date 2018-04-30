При взрыве смертников в Кабуле погиб фотограф AFP. Число жертв растет

Количество жертв двойного теракта в Кабуле увеличилось до 21. Среди них - фотограф Agency French Press Шах Марай, сообщает AFP.
В понедельник утром, 30 апреля, смертник на мотоцикле подорвал себя около здания разведки Афганистана в Кабуле. После того, как на место теракта прибыли журналисты и полиция, прогремел второй взрыв: подорвал себя второй сметрник, притворившийся журналистом.
Данные о жертвах постоянно обновляются. По последним сообщениям, помимо Марая погибли еще три журналиста.
#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.
He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9
Напомним, 22 апреля во время выборов в Кабуле произошел теракт, который унес жизни 60 человек. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики Исламского государства.
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