При взрыве на пиротехническом заводе под Санкт-Петербургом погибли два человека

В результате взрыва на пиротехническом заводе Авангард в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, РФ, погибли два человека.
Об этом сообщил ТАСС представитель МЧС России.
В МЧС России вначале сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. Затем под завалами обнаружили второго погибшего. Еще два человека пострадали.
Напомним, что взрыв на пиротехническом заводе Авангард в Ленинградской области произошел 19 октября. МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.
Видео после взрыва pic.twitter.com/lfgkhl2HSH— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 19 октября 2018 г.
#новости Мощный взрыв произошел на заводе пиротехники в Ленобласти.— Гуинплен (@leiurusbite) 19 октября 2018 г.
В городе Гатчина (Ленинградская область) около железнодорожной станции «Балтийская товарная» прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили «Невские новости».https://t.co/iZnT1NZeMo pic.twitter.com/DLctoiHeTv
Журнал Новое Время №38
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