19 октября 2018, пятница

При взрыве на пиротехническом заводе под Санкт-Петербургом погибли два человека

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Взрыв унес жизни двух человек
Фото: Невские новости

Взрыв унес жизни двух человек

В результате взрыва на пиротехническом заводе Авангард в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, РФ, погибли два человека.

Об этом сообщил ТАСС представитель МЧС России.

В МЧС России вначале сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. Затем под завалами обнаружили второго погибшего.  Еще два человека пострадали.

Напомним, что взрыв на пиротехническом заводе Авангард в Ленинградской области произошел 19 октября. МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами. 

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