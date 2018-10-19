При взрыве на пиротехническом заводе под Санкт-Петербургом погибли два человека

Взрыв унес жизни двух человек

В результате взрыва на пиротехническом заводе Авангард в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, РФ, погибли два человека.

Об этом сообщил ТАСС представитель МЧС России.

В МЧС России вначале сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. Затем под завалами обнаружили второго погибшего. Еще два человека пострадали.

Напомним, что взрыв на пиротехническом заводе Авангард в Ленинградской области произошел 19 октября. МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.

#новости Мощный взрыв произошел на заводе пиротехники в Ленобласти.

В городе Гатчина (Ленинградская область) около железнодорожной станции «Балтийская товарная» прогремел сильный взрыв. Об этом сообщили «Невские новости».https://t.co/iZnT1NZeMo pic.twitter.com/DLctoiHeTv — Гуинплен (@leiurusbite) 19 октября 2018 г.